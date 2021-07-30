Московские компании смогут направить субсидии на компенсацию затрат, связанных с мероприятиями по профилактике от COVID-19.

Московские компании смогут направить субсидии на компенсацию затрат, связанных с мероприятиями по профилактике от COVID-19.Власти российской столицы принимают активные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В период пандемии они оказывают помощь не только обычным гражданам, но предпринимателям. Так, Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому столичный малый и средний бизнес получит дополнительные меры помощи.В частности, документ устанавливает финансовую поддержку компаний в виде льготных выплат. Их можно будет направить на погашение расходов, связанных с организацией мероприятий по профилактике ковида.Всего на эти цели направлен один миллиард рублей из бюджета города. Фирма или индивидуальный предприниматель не сможет потратить более 15 тыс. рублей на одно мероприятие и более 6,5 тыс. рублей на одного сотрудника для обеспечения его средствами индивидуальной защиты.Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы должен определить перечень компаний, которым положена выплата. Прежде всего речь идет об общепите столицы и тех сферах, которые реально пострадали от пандемии. Заявки принимаются с 1 сентября. Обязательное условие участия – выполнение требований о вакцинации сотрудников и санитарных ограничений.Кроме того, МСП сможет воспользоваться льготными кредитами. На эти цели выделено четыре миллиарда рублей. Московские власти прислушались к обращениям предпринимателей и продлили срок льготных кредитований до конца 2021 года. Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер – 100 миллионов рублей, срок субсидирования процентной ставки — 24 месяца.