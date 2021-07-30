Ковровской городской прокуратурой в июне 2021 года проведена проверка соблюдения администрацией города Коврова законодательства при реализации мероприятий по предоставлению земли для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Ковровской городской прокуратурой в июне 2021 года проведена проверка соблюдения администрацией города Коврова законодательства при реализации мероприятий по предоставлению земли для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.Выявлено, что многодетным для указанных целей выделен земельный участок на улице Линейной города Коврова, где в настоящее время отсутствуют газо- и водоснабжение, водоотведение, подъездные пути и транспортная инфраструктура, сообщила областная прокуратура.В этой связи Ковровской городской прокуратурой направлено административное исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города Коврова обеспечить земельный участок надлежащей инфраструктурой.Требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото