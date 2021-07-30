Свою вину обвиняемая не признаёт.

В Петушках против заведующей детского сада возбуждено уголовное дело о получении взяток на сумму в 275 тысяч рублей.«Материалы дела собраны полицией. Руководителю дошкольного учреждения инкриминируется получение двух взяток в особо крупных размерах. С августа 2017 года по июль 2018 она получила 75 тысяч от предпринимателя за заключение контрактов на поставку продуктов. С сентября 2018 по апрель 2020 года другой бизнесмен передал ей ещё 200 тысяч рублей за аналогичные «услуги», - рассказали в пресс-службе Следственного Комитета по Владимирской области.Свою вину обвиняемая не признаёт. Сейчас она находится под домашним арестом.Расследование продолжается.