В рамках планового технического обслуживания контактной сети муниципальное предприятие АО «Владимирпассажиртранс» производит замену проводов на двух участках городской троллейбусной сети: вдоль улицы Комиссарова и на улице Большой Московской - от Золотых ворот до улицы Гагарина.

В рамках планового технического обслуживания контактной сети муниципальное предприятие АО «Владимирпассажиртранс» производит замену проводов на двух участках городской троллейбусной сети: вдоль улицы Комиссарова и на улице Большой Московской - от Золотых ворот до улицы Гагарина.Учитывая интенсивный дорожный трафик в центральной части города, контактную сеть на Большой Московской поменяют в ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта. На менее загруженной улице Комиссарова замену можно производить и днем, без перекрытия проезжей части.Монтаж-демонтаж планируется завершить в ближайшее воскресенье, при этом троллейбусные маршруты будут работать по обычному графику, информирует пресс-служба городской администрации.