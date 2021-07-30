За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий.Полицейскими оформлено 317 происшествий с материальным ущербом.Муромский районПо предварительной информации, 19.07.2021 г. в 07:30 в г. Муром на ул. Льва Толстого у д.15 водитель автомобиля Хендай – Солярис, 1999 г.р., допустил выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Киа – Соул под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП пострадали: 1. водитель автомобиля Киа – Соул, диагноз: ушибы, ссадины – амбулаторно; 2. пассажир автомобиля Киа – Соул, 2016 г.р., диагноз: ушибы – амбулаторно; 3. водитель автомобиля Хендай – Солярис, диагноз: ушибы – амбулаторно.Суздальский районПо предварительной информации, 20.07.2021г. в 06:00 на 11 км автодороги «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский», водитель автомобиля Шеврале-Нива, 1987 г.р., допустил съезд в левый по ходу движения кювет, опрокидывание. В результате ДТП пострадали: 1.водитель автомобиля Шеврале-Нива от полученных травм скончался на месте происшествия. 2. пассажир автомобиля Шеврале-Нива, 1989 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, сочетанная травма, множественные переломы - госпитализирован.Ковровский районПо предварительной информации, 21.07.2021 г. в 10:40 в г. Ковров на ул. Текстильная у д.60 водитель автомобиля ГАЗ-3302, 1956 г.р., допустил съезд с проезжей части дороги и наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ГАЗ-3302, диагноз: ЧМТ, закрытый перелом левого бедра, открытый перелом правой голени – политравма – госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 23.07.2021 г. в 08:30 на 2 км автодороги Сарыево–Высоково водитель автомобиля Рено-Логин, 1976 г.р., не справившись с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель, диагноз: ЧМТ, СГМ, рваная рана лобной части головы, ушибы ног - амбулаторно.Суздальский районПо предварительной информации, 24.07.2021 г. в 14:35 на 30 км автодороги Камешково – Ляховицы - Суздаль водитель автомобиля Рено-Симбол, 1976 г.р., допустил съезд в левый по ходу движения кювет и опрокидывание. В результате ДТП водитель, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – амбулаторно.г. ВладимирПо предварительной информации, 25.07.2021г. в 18:00 в г. Владимире на пр-т Ленина у д.9 водитель автомобиля ВАЗ-21134, 1994 г.р., при перестроении допустил столкновение с движущемся впереди автомобилем Мазда-СХ5 под управлением водителя 1991 г.р. От удара автомобиль Мазда-СХ5 отбросило на дорожный знак. В результате ДТП: 1.водитель автомобиля ВАЗ-21134, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы, ссадины – амбулаторно. 2.пассажир автомобиля ВАЗ-21134, 1991 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, резаная рана лба, ушибы, ссадины – амбулаторно.