Злоумышленник похитил более 200 элементов с технологических рельсов, ведущих к одному из местных предприятий.
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).
В ходе следствия установлено, что в мае прошлого года фигурант, используя металлоискатель, пытался найти ценное имущество, спрятанное под землей. В процессе поисков обвиняемый случайно увидел в лесном массиве рельсы, ведущие к одному из предприятий. Пройдя вдоль полотна, фигурант пришел к ограждению, проник на территорию предприятия и демонтировал болты, накладки и котррельсовые вкладыши, после чего погрузил их в свой автомобиль и скрылся.
В общей сложности фигурант похитил с технологических рельсов более 200 элементов.
Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема лома.
Собственнику был причинен ущерб на сумму более 14 500 рублей.
Через несколько дней обвиняемый вернулся, чтобы вновь совершить кражу, однако на месте его застали сотрудники охранной организации, которые сообщили о данном факте в полицию.
Фигурант был задержан и дал признательные показания.
В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.