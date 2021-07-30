Злоумышленник похитил более 200 элементов с технологических рельсов, ведущих к одному из местных предприятий.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).В ходе следствия установлено, что в мае прошлого года фигурант, используя металлоискатель, пытался найти ценное имущество, спрятанное под землей. В процессе поисков обвиняемый случайно увидел в лесном массиве рельсы, ведущие к одному из предприятий. Пройдя вдоль полотна, фигурант пришел к ограждению, проник на территорию предприятия и демонтировал болты, накладки и котррельсовые вкладыши, после чего погрузил их в свой автомобиль и скрылся.В общей сложности фигурант похитил с технологических рельсов более 200 элементов.Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема лома.Собственнику был причинен ущерб на сумму более 14 500 рублей.Через несколько дней обвиняемый вернулся, чтобы вновь совершить кражу, однако на месте его застали сотрудники охранной организации, которые сообщили о данном факте в полицию.Фигурант был задержан и дал признательные показания.В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.