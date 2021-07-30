Фигурантка, получавшая пособие по безработице, устроилась на работу, но не сообщила об этом в Центр занятости.

Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).Установлено, что в августе прошлого года обвиняемая обратилась в Центр занятости населения, где была поставлена на учет с назначением соответствующих выплат по безработице. Через полтора месяца фигурантка устроилась на работу и, зная, что это станет основанием для прекращения выплат, не сообщила о трудоустройстве в Центр занятости, продолжив получать пособие.Сумма незаконно полученных выплат превысила 9 000 рублей.В содеянном женщина созналась и возместила всю сумму причиненного ущерба.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.