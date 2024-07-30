Фото с молодым человеком Алла Пугачева опубликовала в своих соцсетях.

Фото с молодым человеком Алла Пугачева опубликовала в своих соцсетях.В последнее время Алла Пугачева становится все более популярной. Новости о ее персоне не сходят со страниц пабликов и новостных таблоидов. И вот опять Примадонна дала повод обсуждать не только свой внешний вид, но и личную жизнь.В соцсети певица разместила фото с Данилой Козловским, который тоже на некоторое время оставлял родину. Алла Борисовна в кожаных черных брючках, подчеркивающих стройность ее ног, таком же пиджаке и белой рубашке с галстуком задорно улыбается и обнимает актера."Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский", – написала исполнительница хита "Миллион алых роз" под этим фото.Буквально на днях Козловский вернулся в Россию, как написали в СМИ. На протяжении нескольких месяцев Козловский выступал с моноспектаклем FRANK на зарубежных сценах, где Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина* (для фото разумеется).Поклонники актера обрадовались возвращению знаменитости и добавили, что ждут его новых работ в кино и театре. Напомним, Данила Козловский взял отпуск и не появлялся на театральной сцене с мая прошлого года. Незадолго до своего отъезда из нашей страны Козловский раскритиковал российское кино, но подчеркнул, что все равно остается патриотом нашей киноиндустрии.