Двух лисят из Владимирской области спасли волонтеры ивановского центра помощи диким животным и птицам «Легенда». Одну лисичку обнаружили на обочине у Суздаля, а вот лис поступил из

Двух лисят из Владимирской области спасли волонтеры ивановского центра помощи диким животным и птицам «Легенда». Одну лисичку обнаружили на обочине у Суздаля, а вот лис поступил из Владимира. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях фонда. Лису заметили неравнодушные люди, проезжающие мимо на авто. Они забрали рыжую и привезли в центр помощи. Когда пострадавшую осмотрели, оказалось,