В Юрмале закончился музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. Она собрала там предателей России, признанных иноагентами исполнителей, беглецов, трансвеститов и сочувствующих боевикам Незалежной.

В Юрмале закончился "музыкальный" фестиваль Лаймы Вайкуле. Она собрала там предателей России, признанных иноагентами исполнителей, беглецов, трансвеститов и сочувствующих боевикам Незалежной.Фестиваль закончился ливнем. Словно сама природа хотела смыть с улиц Юрмалы следы этого отвратительного шабаша. Но Вайкуле, уже, видимо, хорошо отметившей окончание фестивале, это не смутило. Она раскорячилась прямо в луже и кричала, аки в припадке, под дождем на всю Юрмалу: "Вот так мы кайфуем! Вот так!" Со стороны казалось, что человек в агонии и нужны санитары.Примечательно, что кричала это "кормилица СССР", как она сама себя называет, на ненавистном ей русском языке. Видно, кайфовала она так сильно и долго, что забыла латышский, а заодно и полюбившийся ей украинский."Уезжают друзья и коллеги. Грустно, и даже небеса рыдают", – написала Вайкуле о стихии на Рижском взморье. Да, как жаль – увозит свою старую звезду трансвестит Андрей Данилко, увозит свои старческие коленки Алла Пугачева, увозит жаждущую молодых девок плоть престарелый иноагент Андрей Макаревич... Как пелось в советской песне, "расстаются друзья – остается в сердце нежность".Впрочем, вид кайфующей ночью в луже Вайкуле, вызвал недоумение. "Под чем она?", "Перепила на закрытии?". "Зеленский поставляет друзьям в Прибалтику препараты?", "Зачем в таком возрасте представать посмешищем?" – глумятся люди, комментируя видео с Лаймой под дождем.