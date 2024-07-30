В Суздале открыли памятник советскому актёру Георгию Вицину в роли Бальзаминова В городе-юбиляре...

В Суздале открыли памятник советскому актёру Георгию Вицину в роли БальзаминоваВ городе-юбиляре Суздале открыли памятник великому советскому актёру Георгию Вицину - в роли Бальзаминова - главного героя знаменитого фильма "Женитьба Бальзаминова". Бронзовый Мишенька уже стал достопримечательностью Суздаля кинематографического. Все подробности у Александра Сыпченко- Ура, Бальзаминов - словно живой!Гости и жители Суздаля аплодисментами встречают одного из своих любимых киногероев - Мишеньку Бальзаминова, в исполнении Георгия Вицина. С момента съемок легендарной картины Константина Воинова прошло уже 60 лет.Но улица Старая, и дом №13, где и жил Бальзаминов, по-прежнему напоминают киноманам о сценах любимой комедии с блистательным актёрским составом.- Миша, красота моя писанная разрисованная, все ли ты здоров?Место съемок комедии "Женитьба Бальзаминова" выбрано неслучайно. Режиссер Константин Кац, который позже возьмет запоминающейся псевдоним "Воинов" сам уроженец Владимирской земли. Выдающийся комедиограф появился на свет 25 апреля 1918 года в Муроме. О чем в местной метрической книге есть соответствующая запись. За 40 лет режиссерской карьеры он снимет более десятка картин, но самой значимой и любимой зрителями, по праву, можно считать "Женитьбу Бальзаминова".Илья, турист:- Прекрасная советская комедия, то есть с хорошей атмосферой, с не пошлым юмором.Евгения, турист:- Про Вицина, можно сказать, с утра до ночи - только хорошее и хорошее. Он и в жизни хороший был, и по интервью.Церемонию открытия новой скульптуры в Суздале провёл заслуженный артист России Александр Олешко. По словам актёра, он давний и преданный поклонник комедийного таланта народного артиста СССР - Георгия Вицина.Александр Олешко, заслуженный артист России:- Несколько раз его видел на сцене и в творческих вечерах. Я, когда учился в театральном институте, каждое утро, проходя по новому Арбату, мы знали: если летят голуби, то они летят к Вицину.Автор монумента - заслуженный художник России Игорь Черноглазов. Скульптура отлита в бронзе. Ее высота - 2 метра 20 сантиметров. В общей сложности работа, по словам автора, заняла около полугода.Игорь Черноглазов, скульптор, автор монумента, заслуженный художник России:- Городская скульптура, наверное, больше Бальзаминову, потому что Вицин как личность, как актер, я думаю, заслуживает памятника, потому что это великая личность, великий актер.По словам главы администрации Суздаля Алисы Бирюковой, на киномаршруте Владимирской области появился новый туристический объект, который, безусловно, станет точкой притяжения всех любителей советского кинематографа.Алиса Бирюкова, глава администрации г. Суздаля:- Трогательный и очень красивый проект, который нашел свое место и очень вписался в эту новую жизнь улицы "Старой". И уже вызывает большой интерес у всех, кто сюда заходит и гуляет этим новым маршрутом.Киномонумент буквально за несколько часов после открытия посетили сотни туристов. Чтобы сфотографироваться с Мишенькой Бальзаминовым.Александр Сыпченко. «Вести-Владимир».