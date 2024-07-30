«Исторический центр обретает новый облик!» – сообщают в правительстве области. Ремонт на участке дороги от сквера Гоголя до Никитской церкви подходит к завершению. Основной ремонт

«Исторический центр обретает новый облик!» – сообщают в правительстве области. Ремонт на участке дороги от сквера Гоголя до Никитской церкви подходит к завершению. Основной ремонт завершен. По информации регионального Минтранса, там выполнили фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, заменили бортовой камень, выполнили устройство искусственных неровностей и переустроили канализационные люки. До конца ремонта дороги осталось