Конкретные редложения будут сформулированы до 3 сентября.

В Белом доме 30 августа соберётся рабочая группа, которая сформулирует для губернатора предложения по поддержке бизнеса, пострадавшего от антиковидных ограничений. Вице-губернатор Александр Ремига поставил подчинённым и представителям предпринимательского сообщества задачу – до 3 сентября определиться с конкретными шагами.Речь идёт либо о закупке и выдаче малым и средним предприятиям средств индивидуальной защиты, либо о выплате компенсаций затрат на СИЗы, либо о другом варианте помощи.В состав рабочей группы вошли чиновники, депутаты, общественники, а также представители федеральных структур. Поддержку получат лишь те компании, чья выручка упала на 30% и более.После 15 сентября начнут действовать антикризисные меры, по которым бизнес сможет получить льготные кредиты. В бюджете зарезервировано 40 и в ближайшее время добавят ещё 60 млн рублей. Возможно, Владимир Сипягин увеличит указанную сумму.