Решение суда в законную силу пока не вступило

Прокуроры Меленковского района добились решения суда о блокировке сайта по продаже снюса. Несмотря на полный запрет реализации этого вида табака, вход на страницу портала свободный, срок пользования данными неограничен, запрет на передачу, копирование и распространение отсутствует.«В суде прокурор потребовал признать информацию запрещённой. Иск удовлетворён. Решение суда в законную силу пока не вступило», - прокомментировали ситуацию во Владимирской областной прокуратуре.Напомним, что с 2015 года снюс в России вне закона. Канцерогены в его составе способствуют развитию рака.