Министерство внутренних дел России признало пожизненно нежелательным пребывание в стране знаменитого стендап-комика Идрака Мирзализаде. Ему придётся уехать навсегда. Поводом для этого ..

Министерство внутренних дел России признало пожизненно нежелательным пребывание в стране знаменитого стендап-комика Идрака Мирзализаде. Ему придётсяуехать навсегда.Поводом для этого стала неудачная шутка на тему национальностей. В ходе одного из выступлений Мирзализаде позволил себе ироничное, но весьма нелестное высказывание о россиянах, которое в МВД назвали разжигающим межнациональную ненависть и вражду, а также унижающим человеческое достоинство, сообщает телеканал "".В результате ведомство признало его нахождение на территории страны угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. В ближайшее время комика уведомят о решении, передаёт телеканал "".