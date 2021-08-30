Политолог Кирилл Молчанов разнес итоги проведенного в Киеве саммита Крымская платформа.

Политолог Кирилл Молчанов разнес итоги проведенного в Киеве саммита "Крымская платформа".Эксперт заявил, что мероприятие имело одну цель направленность. Он объяснил, что на Банковой улице у Киеве ранее уже поняли,что стоит отказаться от идеи возвращения Донбасса. По его мнению, именно потому что они не хотятвыполнять минские соглашения.Молчанов назвал такую тактику информационным замещением. Политолог отметил, что "Крымская платформа" была только сценой дляочередного перфоманса президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что никаких важных решений или гуманитарныхпроектов на саммите не предлагали.Эксперт уверен, что "Крымская платформа" абсолютно "не наполнена никаким смыслом". Он не понимает, почему нельзя снять экономическую блокаду Крыма и отчего нельзя упростить въезд с полуострова в Незалежную.Молчанов заявил о необходимости создания транспортного сообщения Крыма с Украиной, чтобы поддерживать связь с гражданами. Также политолог считает нужным введение льгот для поступления студентов в вузы.Отметим, что все чаще разными экспертами. Многие считают, что президент Украины пляшет под дудку Запада в ущерб собственному народу.