Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

В середине июля текущего года в ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение о пропаже велосипеда. Местный житель пояснил, что оставил транспортное средство без присмотра на улице, а спустя время обнаружил пропажу.Сумма причиненного материального ущерба составила 5 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению велосипеда был задержан 25-летний местный житель.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что распивал спиртное недалеко от места, где был оставлен велосипед. Фигурант решил воспользоваться чужим транспортном средством, чтобы добраться до дома. Впоследствии он пользовался им самостоятельно.Отделом дознания в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.