Страшная авария произошла в ночь на 30 августа в Александровском районе. В городе Струнино разбился ВАЗ 11-й модели. По предварительным данным ГИБДД, 17-летний подросток без прав допустил выезд

Страшная авария произошла в ночь на 30 августа в Александровском районе. В городе Струнино разбился ВАЗ 11-й модели. По предварительным данным ГИБДД, 17-летний подросток без прав допустил выезд за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом. После столкновения легковушка загорелась. Ее тушили 6 огнеборцев и 2 спецмашины. Трое пассажиров 2005 и 2006 годов рождения, а