Остальные избирательные участки оснастят камерами с функцией записи.

Во Владимирской области 511 избирательных участков оборудуют видеонаблюдением, которое будет доступно в режиме онлайн. Всего в регионе откроются 982 УИКа.Комиссии, которые не оснастят онлайн-видеокамерами, будут работать под взором обычных с сохранением записей.«Видеонаблюдение продлится все три дня голосования – с 17 по 19 сентября. Оно будет вестись в круглосуточном режиме до подведения итогов», - рассказал начальник информационно-организационного управления избирательной комиссии Владимирской области Глеб Смирнов.Кандидаты и партии получат личные аккаунты для просмотра трансляций. Желающие смогут «насладиться» процедурой в центре наблюдения, который расположат в здании РАНХиГС на улице Горького.