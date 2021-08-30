30.08.2021

2021-08-30 22:05:04

Выставка Сплетение судеб открылась в Суздале в Спасо-Евфимиевском монастыре

Военнопленные из Италии, кинорежиссер Андрей Тарковский, итальянский киносценарист Тонино Гуэрра! Этих людей объединила выставка "Сплетение судеб". Она открылась в Суздале в Спасо-Евфимиевском монастыре. Слово Вере Куликовой.



Что может объединить Суздаль и солнечную Италию, русского кинорежиссера Андрея Тарковского и итальянского сценариста Тонино Гуэрра?! Оказывается, общая история.Тонино Гуэрра впервые приехал в Суздаль и попал в Спасо-Евфимиев монастырь в начале двухтысячных. Тогда и узнал, что во время Великой Отечественной здесь находился лагерь итальянских военнопленных. После знакомства киносценариста с Алисой Аксеновой, она возглавляла тогда музей, зародилась идея организовать экспозицию. "Сплетение судеб". Это история о разных, но очень близких судьбах, рассказывает Светлана Мельникова.



Светлана Мельникова,эчлен Совета по культуре при Президенте РФ:



- "Андрей Рублев" снимался во Владимире и Суздале. Тарковский эмигрировал в Италию и руку помощи ему протянул великий сценарист, лучший сценарист 20 века Тонино Гуэрра.



Тонино Гуэрра, прочувствовав историю итальянских военнопленных, которые были здесь в военном лагере № 160 в Суздале. А он сам был военнопленным, подарил нашему музею 60 своих работ.



В монастыре с 1943 по 1946 год содержались итальянцы, которые попали в плен под Сталинградом. И несмотря на невзгоды , после освобождения они тепло вспоминали людей, которые им помогли выжить. Хотя более шестисот итальянцев нашли в Суздале вечный покой. Этот жетон нашли незадолго до открытия обновленной экспозиции. Он принадлежал умершему военнопленному из Римини, родного города Тонино Гуэрра.



Сергей Рыбаков, гендиректор Владимиро-Суздальского музея- заповедника:



- Этот плен был очень тяжелым, но тем не менее вот человеческое отношение суздальцев, простых людей. Да и вообще то отношение неожиданное для итальянцев, с которым они встретились в России и в Суздале. Отношение никак к врагам, а как к людям, оно их поразило! Те, кто остался жив они сюда неоднократно приезжали! Искали тех, с кем они познакомились во время плена. И вот это теплое отношение они сохранили на всю жизнь!



Среди почетных гостей - народный артист Николай Бурляев, сыгравший Бориску в фильме "Андрей Рублев" Это была одна из первых ролей Бурляева. Он подарил музею характеристику , которую написал артисту Тарковский для вступления в Союз кинематографистов. Другой ценный экспонат - автограф отца- поэта Арсения Тарковского, с которым Бурляева связывала дружба. По его словам, Суздаль с каждым годом становится ему родней.



Николай Бурляев, народный артист России:



- Потому что он сохранен, и потому что здесь сохраняется память о первых посещениях Суздаля, о работе над "Андреем Рублевым". Вот здесь рядышком мы отливали наш колокол, здесь я падал с обрыва, все было здесь. Здесь мы поставили памятник" Андрею Рублёву" фильму и Андрею Тарковскому.



До конца жизни Тонино Гуэрра вместе с женой Лорой Яблочкиной дружил с музеем. Сейчас здесь ему посвящена отдельная экспозиция. В ней - личные вещи киносценариста: рисунки, его пишущая машинка. Владимирский скульптор Михаил Блинов сделал копию одного из сказочных фонарей, выполненных Гуэррой. В память о дружбе вдова художника прислала аудиопослание. В нем благодарность за сохраненную память.



Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.