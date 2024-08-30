Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова может больше не рассчитывать на успех, считает заслуженный артист России Сергей Селин.

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова может больше не рассчитывать на успех, считает заслуженный артист России Сергей Селин.2,5 года назад Чулпан Хаматова предпочла покинуть родную страну как диссидентка. Беглая артистка обосновалась в Латвии и даже устроилась в рижский театр. Первое время прибалтийская публика проявляла интерес к актрисе из России, так как она довольно резко высказывалась о родине, но со временем внимания к ее персоне поубавилось.Сегодня Чулпан зарабатывает на хлеб, принимая участие в сомнительных проектах. Так, недавно актриса представила в Италии фильм о семье релокантов. Режиссером картины является Александрос Авранас, работы которого редко оцениваются высоко. Хаматова сыграла в фильме роль страдающей матери.Завидовать обосновавшейся в Европе Хаматовой не стоит, поскольку ее карьера близится к краху. В этом уверен актер Сергей Селин. Мол, в России ее давно забыли, а на Западе она не будет удостоена тех оваций, что получала на родине. "Лично я не знаю такую актрису. Ее больше нет", – сказала звезда сериала "Улица разбитых фонарей", заранее похоронив беглую артистку.Как только стало известно об эмиграции Чулпан Хаматовой, многие коллеги в России были разочарованы ее решением. Многих артистов она неприятно удивила. "Ну не дура ли?" – возмущался актер Марат Башаров. Его слова "Дни.ру".