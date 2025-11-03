Владимирское «Торпедо» сыграло вничью 1:1 с вологодским «Динамо» в заключительном туре Второй лиги. Результат этого зрелищного и напряженного матча позволил владимирцам в итоге подняться

Владимирское «Торпедо» сыграло вничью 1:1 с вологодским «Динамо» в заключительном туре Второй лиги. Результат этого зрелищного и напряженного матча позволил владимирцам в итоге подняться на шестое место в турнирной таблице. Несмотря на пропущенный мяч после точного удара со штрафного экс-торпедовца Данила Сподарца, хозяева поля не сдались. Исход встречи решила блестящий проход Владислава Сиротова, который обыграл