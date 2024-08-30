К правоохранителям обратился житель Киржача.

К правоохранителям обратился житель Киржача. Гражданин является инвалидом и нуждается к кресле-коляске, а также улучшении жилищных условий. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В адрес главы городской администрации было внесено представление. В доме инвалида провели обследование и установили, что необходимо подвести к жилищу газ, установить санузел или душевую кабину, оборудовать пандус.«Между тем, до настоящего времени органом местного самоуправления меры по приспособлению жилого помещения для нужд инвалида не приняты», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Теперь прокуратура будет отстаивать права инвалида в суде.