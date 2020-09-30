Он должен был помогать детям, но вместо этого наживался за счет бюджета. Перед судом предстанет директор Юрьев-Польского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Его

Он должен был помогать детям, но вместо этого наживался за счет бюджета. Перед судом предстанет директор Юрьев-Польского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Его обвиняют в присвоении имущества с использованием служебного положения. Следствие установило, что директор госучреждения в ноябре 2019 года изготовил фиктивный договор подряда на подготовку сметной документации ремонта фасада здания. От имени подрядчика он подписал