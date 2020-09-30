Из-за пожара на кухне из многоквартирного дома эвакуировали жильцов. В Александрове на улице Юбилейной в пятиэтажке загорелась квартира на 4 этаже. О пожаре очевидцы незамедлительно

Из-за пожара на кухне из многоквартирного дома эвакуировали жильцов. В Александрове на улице Юбилейной в пятиэтажке загорелась квартира на 4 этаже. О пожаре очевидцы незамедлительно сообщили в МЧС. Огнеборцы оперативно прибыли на место и установили, что возгорание происходит на кухне одной из квартир. Возгорание потушили быстро. Его площадь составила 2 кв.м. Никто не пострадал. Предварительную