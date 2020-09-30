На встрече в Кливленде политики обменялись взаимными оскорблениями и обвинениями.

Трансляцию дебатов, которые прошли в штате Огайо, вел телеканал CBS News. Соперники не только постоянно перебивали друг друга, что в целом свойственно для подобных дискуссий, но и не побрезговали приправить свою речь колкостями.Ведущий телеканала CNN признался, что состоявшиеся дебаты Трампа и Байдена стали худшими на его памяти.Это были даже не дебаты, это был позор. И это в первую очередь из-за президента Трампа, — сказал журналист, которого процитировали в опубликованной на сайте телеканала статье.Трамп был грубым с самого первого вопроса, вел себя неуважительно и неподобающим президенту образом. Байден от своего оппонента не отставал. Более того, по части непарламентских выражений, пожалуй, он был впереди.Да заткнись уже!, Всем известно, что он лжец, Продолжай тявкать — эти и многие другие фразы прозвучали из уст демократа. Действующего американского лидера он назвал щенком Путина, клоуном и вдобавок расистом.Трамп перебивал Байдена, когда тот отвечал ведущему, и вступал в полемику с модератором дебатов вместо спора со своим соперником на предстоящих выборах.Хаос — это слово демократы хотят использовать для определения президентства Трампа. Хаос — это обвинение, <…> а Трамп признал себя виновным, - сказал политический консультант Пол Бегала.В Сети итоги дебатам подвели более коротко. Трамп — ярый расист, который не умеет вести диалог. Байден не будет оплачивать полицию, — писали в Twitter.По мнению корреспондента CNN Скотта Дженнингса, во время дебатов Дональд Трамп совершил классическую ошибку действующего президента. Он перечислил достижения первого срока на посту главы государства, но повестку дня на следующие четыре года так и не сформулировал. Более того, вполне возможно, что глава Белого дома потеряет поддержку многих женщин-избирателей. Не столько из-за бестактности в адрес Байдена, сколько из-за линии по поводу коронавируса.Президент Трамп, защищая свою позицию по COVID-19, которая в итоге привела к вспышкам болезни и летальным исходам, <…> использовал эти смерти как политическую изюминку, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач. Называть это гротескным — значит, быть слишком добрым, — сказала политический обозреватель С. Э. Капп.Аналитики считают, что в итоге Байден предложил гораздо больше Трампа, несмотря на допущенные им резкие высказывания. Кандидат от демократов признал расовое неравенство и разрушительные последствия пандемии.Победитель сегодняшнего вечера? Кнопка отключения звука на вашем пульте дистанционного управления, — подытожила политический аналитик CNN Сара Исгур.