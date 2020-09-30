К владимирским дорожным проблемам прибавилась еще одна – ограничение движения в районе перекрестка улицы Горького и трассы М-7. Все из-за ремонтных работ, которые продлятся до 11 октября.

К владимирским дорожным проблемам прибавилась еще одна – ограничение движения в районе перекрестка улицы Горького и трассы М-7. Все из-за ремонтных работ, которые продлятся до 11 октября. Автомобилистам лучше запастись терпением, первые несколько дней ремонта на этом участке уже привели к масштабным дорожным заторам. Как пишут в соцсетях владимирцы, машины для выезда на “Пекинку” стояли,