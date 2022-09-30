30 сентября православные христиане вспоминают мучениц Веру, Надежду и Любовь.

30 сентября православные христиане вспоминают мучениц Веру, Надежду и Любовь.ИСТОРИЯВера, Надежда и Любовь жили вместе со своей матерью Софией вРиме в I веке нашей эры. Овдовевшая София была благородной христианской и вдочерях воспитывала уважение к священным учениям. Она требовала от наследницсоблюдать духовную и физическую чистоту.Узнав об этой семье, император Адриан, сторонникхристианских гонений, потребовал привести их к себе. Он призвал Софию и еедочерей отдать дань языческой богине Диане, но маленькие девочки отказались.Правителя Рима разозлило их мужество. Он приказал истязать иказнить дочерей Софии. Убитых детей император отдал женщине. Мать похорониласвоих наследниц по христианскому обряду и навсегда осталась на их могиле.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДАВ день памяти святых мучениц женщинам нельзя себя ничемутруждать. Наши предки 30 сентября отказывались от работы по дому и в огороде.Гуляния и застолья тоже под запретом, потому что день считается траурным.Нельзя вступать в ссоры с близкими. Дела любовные тоже стоит отложить.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИДень Веры, Надежды и Любови считается одним самых главныхженских христианских праздников. На Руси было принято бабам громко плакать сутра, чтобы отпугнуть нечистую силу. Мать семьи 30 сентября должна был испечь каравайи угостить своих родных. Наши предки верили, что если утро пасмурное, значит,грядут теплые деньки. Рыбаки знал, что в этот день их ожидает отменный улов. Об этом сообщает "".