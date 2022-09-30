Старые диваны, ящики, покрышки, строительный мусор и огромная гора веток. Местные жители говорят, что твердые коммунальные отходы мешают проезду на автомобилях. Кто-то и вовсе не может

Старые диваны, ящики, покрышки, строительный мусор и огромная гора веток. Местные жители говорят, что твердые коммунальные отходы мешают проезду на автомобилях. Кто-то и вовсе не может попасть в гараж. В таком состоянии находится контейнерная площадка на улице Бородина, около дома №6. Эта контейнерная площадка состоит из одного бака и металлической корзины. Жильцы окрестных домов рассказывают,