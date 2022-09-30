Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина живет в США.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина живет в США.Заслуженная артистка России Анжелика Варум довольно бурноотреагировала на происходящие в мире политические события. После критическихзаявлений в социальных сетях певица на длительное время пропала из виду. Онапрактически не появлялась на светских мероприятиях.Ее супруг, не менее популярный российский музыкант ЛеонидАгутин, напротив, решил хранить молчание до конца. По итогу недовольная публикаоплевала из обоих. Граждане требовали от певица то разъяснений, то извинений. Аисполнителя хита "Босоногий мальчик" призывали наконец-тоопределиться, кого он поддерживает: жену или государство.Вероятно, уставшая от нападок в свой адрес, Анжелика Варумнаконец-то поставила точку в этой истории. Поклонники подозревали, что они ссупругам сбегут из России в США, взяв пример у коллег по цеху. Не секрет, чтонаследница звездной семейки проживает именно в Америке.В итоге певица закрыла вопрос о переезде выступлением встолице России. Она просто вышла и спела свои песни. Выступление супругиЛеонида Агутина в одном из московских пабов пришлось фанатам по душе – видеразлетелись по социальным сетям.Анжелика Варум встретилась со своими поклонниками впервые запоследние полгода. Сами они пишут в соцсетях, что подпевали любимойисполнительнице хором.