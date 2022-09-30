Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство площади ДНР в центре столицы. Там установили скамейки, разбили газон и цветники.

Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство площади ДНР в центре столицы. Там установили скамейки, разбили газон и цветники.Работы велись в рамках комплексного благоустройства Конюшковской улицы. Кабельные линии убрали под землю, установили дополнительные дождеприемные колодцы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Пешеходную зону расширили и замостили гранитной плиткой. Деревья сохранили и сделали для них красивое обрамление. Также установлены скамейки.Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили газон площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Высажены цветники из многолетников.На площади смонтировали 12 фонарей с энергосберегающими светильниками. В будущем возможна установка памятника защитникам Донбасса."Таким образом, завершилось обновление целого квартала — от Новинского бульвара, улиц Новый Арбат и Красная Пресня, Краснопресненской набережной до площадей у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская", – рассказал Бирюков.Наименование в честь Донецкой Народной Республики получила ранее безымянная территория, расположенная у посольства США между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками. Соответствующее постановление 22 июня 2022 года подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Наименование выбрали москвичи на портале "Активный гражданин". Вариант "площадь Донецкой Народной Республики" поддержали 45% участников голосования.