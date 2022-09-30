Точная сумма пока неизвестна.

Фермер из Владимирской области получил федеральный грант по программе «Агротуризм». Проект Алексея Федулова вошёл в число 73 лучших в стране.Минсельхоз посчитал перспективной идею агрария по расширению «сити-фермы». Сейчас мужчина готовит инфраструктуру для приёма туристов. Размер гранта составит от 3 до 10 млн рублей, в зависимости от доли инвестиций со стороны предпринимателя.Цель оказания господдержки - расширение бизнеса и рост дохода за счёт альтернативного канала сбыта продукции.«Появление в регионах новых туристических объектов будет способствовать повышению привлекательности сельских территорий», - уверены в пресс-службе обладминистрации.