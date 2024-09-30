Модный форум объединит представителей более 100 стран.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Московском концертном зале Зарядье с 3 по 5 октября. Свое участие в событии подтвердили представители свыше 100 государств, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.В программу войдут деловая часть, выставка Наследие и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара. Приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии, — уточнила Наталья Сергунина.Деловая программа посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.Международная выставка Наследие расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды. Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников. Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.На обучающий интенсив поступило почти 560 заявок, из них экспертный совет отберет 100. Курс позволит начинающим и опытным специалистам расширить круг знакомств и предоставит возможности для профессионального развития и повышения квалификации. В конце все слушатели получат соответствующие сертификаты.Программа BRICS+ Fashion Summit опубликована на официальном сайте. Там же можно будет посмотреть онлайн-трансляции. Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации.