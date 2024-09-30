Депутат ЗакСобрания области Павел Кутузов отправился в зону СВО. Как стало известно из сообщества владимирского отделения «Молодой гвардии» во Вконтакте, Кутузов поехал в одних рядах с

Депутат ЗакСобрания области Павел Кутузов отправился в зону СВО. Как стало известно из сообщества владимирского отделения «Молодой гвардии» во Вконтакте, Кутузов поехал в одних рядах с другими добровольцами общественных организаций – всего их 25 человек из 17 регионов страны. 34-летний депутат будет служить в рядах бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». К слову, кроме кресла народного