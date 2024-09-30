За период с 2020 по 2023 год обвиняемый направлял иностранных граждан в компанию, руководителями которой были его знакомые.

Экс-директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Владимирской области признан виновным в превышении полномочий. По данным правоохранительных органов, за период с 2020 по 2023 год обвиняемый направлял иностранных граждан в компанию, руководителями которой были его знакомые.При этом через указанную компанию не было возможности получить услуги, предоставляемые филиалом. В результате государственному бюджету был причинен ущерб на сумму 1,2 миллиона рублей. Обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб, за что суд назначил ему условное лишение свободы на 3 года.Напомним, ранее мы писали, что