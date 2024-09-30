Отделался условным сроком. Бывший директор владимирского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной

Отделался условным сроком. Бывший директор владимирского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности. Как сообщают в региональном Следкоме и ФСБ, с февраля 2020 года по май 2023 обвиняемый действовал в интересах третьих лиц, а именно в принудительном порядке отправлял мигрантов в ООО «Содействие