Реконструирован участок протяженностью 731 м одной из ниток КМНПП.

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» подключили после реконструкции участок линии подводного перехода Канала им. Москвы Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода (КМНПП) в Московской области. Плановые работы по подключению нитки продолжались 72 часа.Реконструирован участок протяженностью 731 м одной из ниток КМНПП. Эта линия используется для транспортировки бензина в целях обеспечения нужд потребителей Московской области.Замена участка проводилась в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель проекта - обеспечение высокого уровня надежности трубопроводов в процессе эксплуатации с соблюдением высоких стандартов промышленной и экологической безопасности.Для прокладки участка линии подводного перехода Канала им. Москвы КМНПП был выбран метод наклонно-направленного бурения, позволяющий минимизировать влияние на окружающую среду. Данный способ бестраншейной прокладки трубопроводов дает возможность избежать воздействия на дно водоема и обитающие там живые организмы, сохраняя естественно-экологическое состояние водных ресурсов.При реконструкции для обеспечения защиты трубопровода от грунтовых вод использованы полиэтиленовые футляры, обеспечивающие гидроизоляцию линии.Ремонтные работы были проведены с учетом требований природоохранного законодательства и правил промышленной безопасности. Лабораторный эколого-аналитический контроль осуществлялся на всех этапах реконструкции. По завершении подключения специалисты провели гидравлические испытания и внутритрубную диагностику с использованием различных методов, включая магнитную и ультразвуковую дефектоскопию, чтобы гарантировать соответствие реконструированного участка трубопровода необходимым требованиям.Бережное отношение к окружающей среде – один из приоритетов в деятельности АО «Транснефть-Верхняя Волга». В частности, во Владимирской области предприятие оказывает поддержку проекту по восстановлению популяции европейского зубра в Национальном парке «Мещера». В рамках благотворительной программы нефтетранспортной компании для редких животных закупались корма, построен демонстрационный вольер.Транспортировка нефтепродуктов на время реконструкции не прекращалась.Справочно:КМНПП обеспечивает поставки бензина, дизельного топлива и авиационного керосина в интересах потребителей Московской области, в том числе Московского авиационного узла – аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово.