Смонтированное оборудование было произведено филиалом предприятия - Великолукским заводом «Транснефтемаш».

АО «Транснефть-Верхняя Волга» модернизировало установки по вводу противотурбулетной присадки на нефтеперекачивающих станциях во Владимирской, Ивановской и Нижегородской областях.Смонтированное оборудование было произведено филиалом предприятия - Великолукским заводом «Транснефтемаш».Выполнена модернизация существующих установок с оснащением их стационарными расходными емкостями с увеличенным до 14 куб. м объемом. На магистральных насосных агрегатах НПС также заменены роторы на аналогичное оборудование повышенной производительности, произведенное в России по заказу компании.Выполненная модернизация повысит энергоэффективность технологических процессов транспортировки нефти по магистральному нефтепроводову Сургут – Полоцк. Использование присадок способствует снижению энергопотребления станций, повышению эксплуатационной надежности и безопасности трубопровода.Работы были выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО «Транснефть-Верхняя Волга» и производились в плановом режиме с сохранением графика запланированных поставок нефти потребителям.Более 30 лет предприятие расширяет возможности в обеспечении безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта и надежной транспортировки нефти и нефтепродуктов, развивая импортозамещение для нужд отрасли. К настоящему времени достигнута полная независимость от зарубежных поставок в производстве противотурбулентных присадок и оборудования для их ввода в трубопроводы.