Актер МХТ им. Чехова, ученик Олега Ефремова Павел Ващилин возглавит музей МХАТ. Бывший директор Софья Грачева освобождена от должности.

Что известно о новом директоре? Ему 46 лет, в театре дебютировал в 1998 году. В МХТ им. Чехова он занят в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Новая оптимистическая", "Самоубийца".В 2023 году в рамках мхатовской режиссерской лаборатории "АРТХАБ" создал эскиз спектакля "Надо что-то делать", одержавший победу по итогам зрительского голосования. В том же году спектакль был включен в репертуар театрального Пространства "Внутри".В 2024 году поставил спектакль "Потерянный" по пьесе Мухина в Антопологическом театре музея "Семенково" Вологодской области.