Ковровскую спортшколу «Сигнал» отремонтировали. Это было сделано после иска, который направил в суд прокурор после проверки. Как сообщали в пресс-службе ведомства в апреле, в бассейне и

Ковровскую спортшколу «Сигнал» отремонтировали. Это было сделано после иска, который направил в суд прокурор после проверки. Как сообщали в пресс-службе ведомства в апреле, в бассейне и спортзале на потолке и стенах «нарушена целостность покрытия, имеются дефекты». Прокурор после этого направлял в суд иск с требованием обязать учреждение провести ремонт. Суд требования удовлетворил. Сейчас же стало