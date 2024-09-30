Мужчина размещал экстремистские посты в Интернете.

Жителя Мурома осудили к реальному наказанию за экстремистскую деятельность, о чем уведомила пресс-служба суда в понедельник, 30 сентября.Следствие установило, что 42-летний мужчина осуществлял публикации в сети Интернет в мае и декабре 2022 года. В своих постах он призывал к насилию в отношении полицейских, чиновников, работников здравоохранения, образования, обороны, а также сотрудников Федеральной службы охраны.Эти действия привлекли внимание правоохранителей, и было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Обвиняемый полностью признал свою вину.Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы.