Разъехаться трудно, пройти сквозь строй автомобилей подчас и вовсе невозможно. Эти пенсионеры живут в доме 12а на улице Разина. По их словам, десятки припаркованных машин буквально

Разъехаться трудно, пройти сквозь строй автомобилей подчас и вовсе невозможно. Эти пенсионеры живут в доме 12а на улице Разина. По их словам, десятки припаркованных машин буквально перекрывают дорогу во двор. В обеденное время улица свободна. Сложности возникают по утрам или ближе к вечеру. Кроме того, ситуация обостряется с приходом дождей и в гололед. Люди боятся