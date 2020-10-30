Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.Накануне в 19-24 поступило сообщение о пожаре двухквартирного жилого дома в селе Новоалександрово Суздальского района. Горела вся кровля задания. Жители дома эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. В результате пожара погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 25 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда села Новоалександрово.