Соблюдают ли рыбаки правила безопасности на воде? Госинспекторы по маломерным судам вышли в рейд. Место – акватория Клязьмы в пределах Владимира. Искать нарушителей долго не пришлось.

Соблюдают ли рыбаки правила безопасности на воде? Госинспекторы по маломерным судам вышли в рейд. Место – акватория Клязьмы в пределах Владимира. Искать нарушителей долго не пришлось. Этот мужчина уже явно рыбак со стажем. Впрочем, о своей безопасности почему-то не заботится. На рыбалку вышел без спасжилета. Инспектор: Добрый день, Госинспекция по маломерным судам, а где у