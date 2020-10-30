Боевые действия в Карабахе не утихают больше месяца. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для ввода миротворческого контингента в многострадальный регион.

Боевые действия в Карабахе не утихают больше месяца. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для ввода миротворческого контингента в многострадальный регион.О том, что в Карабахе могут появиться "голубые каски", говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам Дмитрия Пескова, для ввода миротворцев необходимо согласие и Армении, и Азербайджана.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не против, чтобы в регионе появились миротворцы. Азербайджан пока не давал согласия.Тем временем ситуация для армян в Карабахе продолжает ухудшаться. Непризнанной республике приходится пополнять потрепанную армию представительницами слабого пола. Сформирован первый женский батальон. Подразделение проходит подготовку.Армия Азербайджана вклинилась в оборону карабахской армии с юга и подошла к стратегически важному городу Шуша. Об этом 29 октября сообщили в министерстве обороны непризнанной республики. Бои идут в нескольких километрах от населенного пункта.Захват города открывает азербайджанцам путь на Степанакерт. От Шуши до столицы Нагорного Карабаха – около 10 километров. Кроме того, будет перерезана трасса, соединяющая республику с Армений.В Нагорном Карабахе заявляют, что отбили атаку на Шуши. Азербайджан применяет авиацию. Армения испольщуют средства противовоздушной обороны.Новый виток войны в Карабахе начался 27 сентября. Военную и дипломатическую поддержку Азербайджану оказывает Турция.Сообщается о переброске в регион нескольких сотен боевиков из подконтрольных Анкаре сирийских группировок. За участие в войне в Карабахе им обещают пару тысяч долларов в месяц.