Сохранить общенациональную историческую память. Перед Днём народного единства во Владимире состоялось заседание Консультативного совета по межнациональным отношениям. Главный вопрос на

Сохранить общенациональную историческую память. Перед Днём народного единства во Владимире состоялось заседание Консультативного совета по межнациональным отношениям. Главный вопрос на повестке дня – реализация историко-краеведческого проекта мэрии, городских национально-культурных организаций и городской библиотеки Владимира, посвященный памяти солдат Победы. Александр Карпилович, зам. председателя консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений: В зоне огня памяти находятся