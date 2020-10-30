В Указ Губернатора «О введении режима повышенной готовности» внесли изменения, касающиеся работы общепита. Напомним, 16 октября губернатор ограничил работу общепита с 23 часов и до 8 часов

В Указ Губернатора «О введении режима повышенной готовности» внесли изменения, касающиеся работы общепита. Напомним, 16 октября губернатор ограничил работу общепита с 23 часов и до 8 часов утра. В это время барам и ресторанам, а также развлекательным заведениям запрещено было пускать посетителей в помещение. Согласно новым изменениям в Указе работа общепита продлевается на 2 часа.