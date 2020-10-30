Внесены изменения в Указ губернатора.

В администрации Владимирской области внесли изменения в «коронавирусный» Указ губернатора. Они касаются общепита, развлекательных заведений и ограничения граждан на передвижение.На самоизоляцию отправлены не только пенсионеры, но и жители региона с хроническими заболеваниями, а также беременные. Покидать жилище разрешается ради посещения врача, магазина, аптеки, выгула животных, выноса мусора, поездки на дачу, а также для визита в госучреждения, в которые нельзя обратиться «по удалёнке».На 120 минут сократили «комендантский» час барам, ресторанам и кафе. Теперь они могут открываться с 6 утра. Общепитам разрешили работать ночью «на вынос» и оказывать услуги по доставке. До 15 ноября отменены все ночные зрелищно-развлекательные мероприятия.Добавим, что сегодня в 10:30 состоится встреча владимирских рестораторов с представителями обладминистрации, на которой стороны обсудят вопросы работы заведений общественного питания.