На одно из прежних своих мест работы - в качестве заместителя главы города по ЖКХ.

На одно из прежних своих мест работы - в качестве заместителя главы города по ЖКХ.По сути, Елена Фомина и Юрий Морозов как бы поменялись должностями. Теперь глава города Елена Владимировна, Юрий Алексеевич – ее первый зам. Еще недавно было с точностью до наоборот, прокомментировали эту рокировку порталНапомним, что Юрий Морозов добровольно подал в отставку после массового скандала с сокращением руководителей ковровских учреждений культуры. , что тогда им были уволены 7 из 9 чиновников по культуре. Это решение было затем аннулировано.