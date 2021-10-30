Похоронка накопила неисполненных обязательств на 300 тысяч рублей.

В Вязниковском районе приставы арестовали имущество похоронного агентства. Ритуальная служба накопила долгов на 300 тысяч рублей.«Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и о последствиях. Несмотря на это обязательства так и не были выполнены. В результате был наложен арест на три автобуса», - уточнили в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Сотрудник ведомства запретил совершать какие-либо действия в отношении помещения общей площадью 373,8 квадратных метра.В компании осознали серьёзность намерений и погасили задолженность по налогам.